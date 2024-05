POL-BOR: Borken-Gemen - Pedelec kollidiert mit Auto

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Europaplatz; Tatzeit: 30.04.2024, 14.30 Uhr; Einem Taschendiebstahl zum Opfer gefallen ist am Dienstag eine Frau in Bocholt. Die Frau hatte sich nachmittags in einem Einkaufszentrum am Berliner Platz aufgehalten. Als sie in einem der Geschäfte etwas bezahlen wollte, befand sich ihre Geldbörse nicht mehr in ihrer Handtasche. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. ...

