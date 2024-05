Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede-Vardingholt - Kollision in Kreisverkehr

Rhede (ots)

Unfallort: Rhede-Vardingholt, Barloer Straße;

Unfallzeit: 01.05.2024, 16.15 Uhr;

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich ein 13 Jahre altes Mädchen bei einem Verkehrsunfall im Rheder Ortsteil Vardingholt. Die Rhederin befuhr mit ihrem Fahrrad einen Fußgängerüberweg am Kreisverkehr Barloer Straße / Im Schlatt. Zur gleichen Zeit beabsichtigte ein 41-jähriger Autofahrer aus Rhede aus dem Kreisverkehr auf die Barloer Straße abzubiegen. Am Übergang kam es zur Kollision von Pkw und Rad. Zu dem Unfall kam es am Mittwochnachmittag gegen 16.15 Uhr. Die Leichtverletzte wurde mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht. (ao)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell