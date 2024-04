Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: RMK: Kraftstoff entwendet - Unfallflucht

Aalen (ots)

Waiblingen: Kraftstoff entwendet

Zwischen Freitagabend und Montagmorgen entwendeten unbekannte Diebe insgesamt 100 Liter Kraftstoff aus einem in der Düsseldorfer Straße geparkten LKW. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151/9500 entgegen.

Backnang: Unfallflucht

Auf dem Parkplatz Bleichwiese in der Annonay-Straße ereignete sich zwischen Samstagmittag und Montagmorgen eine Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer stieß bei einem Parkvorgang gegen einen Pkw Renault Kangoo und beschädigte dieses Fahrzeug am Heck. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro, wobei der Vorfall vom Unfallverursacher nicht angezeigt wurde und er sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Hinweise auf diesen wird nun von der Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 erbeten.

