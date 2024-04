Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Wohnungseinbrüche - Brennende Fahrzeuge - Diebstahl - Schüsse im Rahmen von Autokorsos - Sachbeschädigung - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Wohnungseinbrüche

Zwischen Freitagmittag, 14:15 Uhr und Sonntagmorgen, 10:45 Uhr, drang ein bislang unbekannter Einbrecher in ein Wohngebäude in der Max-Eyth-Straße ein. Hierzu wurde das Glas einer Balkontür eingeschlagen und anschließend die Räumlichkeiten betreten. In der Wohnung wurden sämtliche Schränke geöffnet und durchwühlt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Am Sonntag um 5 Uhr wurde bemerkt, dass in ein Einfamilienhaus in der Ziegelstraße eingebrochen wurde, indem die Verglasung einer Balkontür eingeschlagen wurde. Entwendet wurde augenscheinlich nichts. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Bereits um 0:30 Uhr konnte durch Zeugen entsprechende Geräusche wahrgenommen werden, welchen aber zunächst keine weitere Beachtung geschenkt wurde.

Bereits zwischen 22:30 Uhr 23:00 Uhr konnten Bewohner eines Hauses in der Ziegelstraße verdächtige Geräusche wahrnehmen. Nachdem sie mehrere Lichter im Haus einschalteten, flüchteten die vermeintlichen Einbrecher vermutlich von dem Objekt. Durch die Bewohner konnte im Anschluss festgestellt werden, dass bereits ein kleines Loch in der Verglasung der Balkontür verursacht wurde.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 entgegen.

Aalen: Betrunken mehrere Unfälle verursacht

Am Sonntag gegen 5 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen bekannt, dass ein alkoholisierter Verkehrsteilnehmer mit einem BMW die Straße In der Sonnenhalde in Richtung Osterbucher Straße befuhr. Auf der Strecke kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte zunächst einen Holzzaun. Im weiteren Verlauf überfuhr er eine Streugutkiste, welche durch die Wucht des Aufpralls mehrere Meter bergab geschleudert wurde. An der Unfallstelle konnte diverse Fahrzeugteile inklusive des Kennzeichens des Fahrzeuges aufgefunden werden. Durch die Polizeistreife konnte das stark beschädigte Fahrzeug in der Goldbachstraße festgestellt werden. Bei der Überprüfung des Fahrers konnte bei ihm der Fahrzeugschlüssel aufgefunden werden. Eine Atemalkoholüberprüfung ergab eine deutliche Alkoholbeeinflussung. Aufgrund dessen wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Ellwangen: Brennende Fahrzeuge

Am Sonntagabend um 22:45 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen ein brennendes Fahrzeug auf dem Hof eines Autohauses in der Dr.-Adolf-Schneider-Straße gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr Ellwangen, die mit sechs Fahrzeugen und 30 Wehrleuten vor Ort waren, standen bereits vier Fahrzeuge im Vollbrand. Letztendlich wurden 13 Fahrzeuge, die bereits seit längerer Zeit auf dem Hof standen, durch das Feuer beschädigt. Sieben Fahrzeuge brannten vollständig aus. Der entstandene Schaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Hinweise auf verdächtige Wahrnehmungen nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Ein 65-jähriger Audi-Fahrer befuhr am Sonntag gegen 8:15 Uhr die BAB7 zwischen den Anschlussstellen Dinkelsbühl/Fichtenau und Ellwangen. Aufgrund eines, auf dem linken Fahrstreifen verunfallten PKW, wechselte er vom linken auf den rechten Fahrstreifen. Hierbei kollidierte er mit einem auf dem rechten Fahrstreifen befindlichen Sattelzug eines 66-Jährigen. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 3500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Ellwangen: Ins Schleudern geraten

Aufgrund Schneefalls und nicht angepasster Geschwindigkeit geriet ein 23-jähriger Ford-Fahrer am Sonntag, gegen 8:15 Uhr, auf der BAB7 zwischen den Anschlussstellen Dinkelsbühl/Fichtenau und Ellwangen ins Schleudern. In der Folge kollidierte das Fahrzeug mit der Mittelschutzplanke, wodurch ein Schaden in Höhe von rund 16.000 Euro entstand.

Westhausen: Von der Fahrbahn abgekommen

Ein 25-jähriger Opel-Fahrer mit Anhänger befuhr am Samstag gegen 15:45 Uhr die B29 in östliche Richtung. Zwischen Westhausen und der Abzweigung Kapfenburg schaukelte sich sein Anhänger auf, sodass der 25-Jährige die Kontrolle über das Gespann verlor und in der Folge nach rechts von der Fahrbahn abkam. Bei dem Unfall wurde sein 29-Jähriger Beifahrer leicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 3.500 Euro.

Ellwangen: Zeugenaufruf nach verlorener Ladung

Einen Sachschaden in Höhe von rund 400 Euro hat ein bislang unbekannter Fahrer zu verantworten, der am Samstag gegen 1:45 Uhr auf der BAB7 in Richtung Würzburg unterwegs war. Der Unbekannte hat auf der Strecke zwischen den Anschlussstellen Aalen/Westhausen und Ellwangen, vermutlich aufgrund mangelnder Ladungssicherung, einen Metallfuß eines Gerüstes verloren. Infolgedessen fuhren ein nachfolgender Mercedes sowie ein Ford über dieses Metallteil, wodurch jeweils ein Reifen platzte. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07904/94260 bei den Beamten des Verkehrsdienst Kirchberg/Jagst zu melden.

Iggingen: Diebstahl aus PKW

Aus einem Audi, welcher zwischen Donnerstag, 18:30 Uhr und Freitag, 9 Uhr, in der Schönhardter Straße geparkt war, wurde aus dem Handschuhfach ein Handy sowie mehrere hundert Euro Bargeld entwendet. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 zu melden.

Lorch: PKW überschlagen

Am Freitag befuhr eine 20-jährige VW-Fahrerin die B297 von Unterkirneck in Richtung Lorch. In einem dortigen Kurvenbereich geriet sie, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, nach links von der Fahrbahn ab. Infolgedessen überschlug sich der PKW und landete in einer dortigen Böschung. Die Frau blieb bei dem Unfall unverletzt, es entstand lediglich Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Aalen / Schwäbisch Gmünd: Schüsse im Rahmen von Autokorsos

Am Sonntagnachmittag gegen 14:15 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen mitgeteilt, dass im Bereich der Wilhelmstraße mehrere Fahrzeuge hupend in einem Konvoi in Richtung Aalen fuhren. Aus mehreren Fahrzeugen wurde hierbei mit Schreckschusswaffen geschossen. Durch eine Polizeistreife konnte kurz darauf im Bereich des ZOB Aalen ein Teil des Konvois angetroffen und kontrolliert werden. Hierbei wurden in einem Fahrzeug mehrere Feuerwerkskörper aufgefunden.

Das Polizeirevier Aalen sucht Zeugen, denen der Konvoi aufgefallen ist und die Angaben zu den Fahrzeugen bzw. den Personen machen können, welche aus den Fahrzeugen geschossen haben. Diese werden gebeten sich unter der Rufnummer 07361/5240 zu melden.

In Schwäbisch Gmünd wurde dem Polizeipräsidium Aalen am Samstag gegen 23:30 Uhr ein Autokorso mit mehreren Fahrzeugen gemeldet, bei welchen wohl ebenfalls aus einem Auto in die Luft geschossen wurde. Der Autokorso befuhr die Weißensteiner Straße in Fahrtrichtung Bettringen. Der Korso konnte durch die Polizei nicht mehr angetroffen werden. Bei der Mitteilung um 23.30 Uhr wurde mitgeteilt, dass der Korso bereits gegen 20.15 Uhr das erste Mal aufgefallen sei. Die Polizei Schwäbisch Gmünd bittet Zeugen, die Angaben zu den Fahrzeugen bzw. den Personen machen können, welche aus den Fahrzeugen geschossen haben, sich unter der 07171/3580 auf der Dienststelle zu melden.

Lorch: Sachbeschädigung

In der Schillerstraße wurde am Samstag zwischen 19:15 Uhr und 22:15 Uhr ein, auf einem dortigen Parkplatz geparkter, Toyota beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 2000 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeiposten Lorch unter 07172/7315 zu melden.

