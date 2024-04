Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch - Stand 08:00 Uhr

Aalen (ots)

Berglen: Einbruch in Gebäudekomplex - Zeugenaufruf

Bislang unbekannte Täter brachen die Kellertüre eines leerstehenden Gebäudekomplexes in der Georg-Friedrich-Händel-Straße in Oppelsbohm auf und gelangte durch diese in das Gebäude. Im Inneren brachen sie eine weitere Türe auf und gelangte in den Flur eines Zweifamilienhauses. Dort wurden zwei unbewohnte Wohnungen nach Wertgegenstände erfolglos durchsucht. Die Tat wurde zwischen Montagabend und Samstagvormittag begangen. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich bitte beim Polizeirevier in Winnenden unter der Telefonnummer 07195/6940 melden.

