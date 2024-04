Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Auenwald: Zeugen gesucht nach Unfallflucht

Am Freitag zwischen 11:30 und 11:40 Uhr wurde in der Straße "Im Blütengarten" ein geparkter Seat beschädigt. Vermutlich beim Rangieren touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug den Seat und verursachte einen Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Zeugen des Unfalls werden um telefonische Meldung beim Polizeirevier Backnang unter 07191 9090 gebeten.

Leutenbach: Unfall im Tunnel

Am Freitag gegen 21:30 Uhr kam es auf der Bundesstraße 14 in Fahrtrichtung Backnang im Tunnel Leutenbach zu einem Unfall. Der 42-jährige Fahrer eines Ferrari verlor beim Beschleunigen auf der linken Spur die Kontrolle über sein Fahrzeug, welches ausbrach und in der Folge nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort touchierte der Sportwagen über eine Strecke von ca. 100 Metern die Tunnelwand und kam dann zum Stehen. Es wurde niemand verletzt, jedoch entstand am Ferrari ein geschätzter Schaden in Höhe von 120.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell