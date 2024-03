FW-M: Gartenhaus ausgebrannt (Fasangarten)

München (ots) - Dienstag, 26. März 2024, 13.31 Uhr Wohlfartstraße Am frühen Dienstagnachmittag ist es bei Baggerarbeiten zu einem tragischen Unfall gekommen. Ein 32-jähriger Mann kam dabei ums Leben. Als die alarmierten Kräfte eintrafen, lag der Mann leblos und schwer verletzt in einer Baugrube. Aus unbekannter Ursache hatte sich das Unfallopfer in dem nicht einsehbaren Schwenkbereich des Baggerarms aufgehalten. Er ...

