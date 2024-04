Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Polizeieinsatz

Aalen (ots)

Böbingen: Polizeieinsatz bei Mann im Ausnahmezustand

Am Samstag gegen 07:50 Uhr wurde die Polizei über Notruf zu einem Wohnhaus in der Straße "Im Klotzbach" gerufen. Dort sei ein 37-jähriger Mann in einem psychischen Ausnahmezustand. Durch Kräfte des Polizeipräsidiums Aalen wurde der Sachverhalt vor Ort bestätigt. Der Mann musste in Gewahrsam genommen werden. Da er in seinem Verhalten nicht einschätzbar war, wurden Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz hinzugezogen. Der Einsatz konnte gegen 12:45 Uhr beendet werden. Es wurde niemand verletzt. Eine Einweisung des 37-Jährigen in ein Fachklinikum wird geprüft.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell