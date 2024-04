Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Kleinkraftfahrzeug entwendet - Unfall

Aalen (ots)

Winnenden: E-Scooter entwendet

In der Fußgängerzone in der Straße Adlerplatz wurde am Freitagmorgen in der Zeit zwischen 5 Uhr und 8.30 Uhr ein E-Scooter entwendet. Es handelte sich bei dem Fahrzeug um die Marke Segway mit schwarz-roter Lackierung, das an der Örtlichkeit angekettet war. Sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Winnenden unter Tel. 07195/6940 entgegen.

Fellbach: Vorfahrt missachtet

Eine 53-jährige Fiat-Fahrerin befuhr am Freitag gegen 8 Uhr die Friederich-List-Straße und missachtete an der Einmündung zur Christofstraße die Vorfahrtsregelung. Er stieß mit einem Pkw Toyota zusammen, dessen Fahrer nicht mehr ausweichen konnte. Sowohl die Unfallverursacherin, als auch der 53-jährige Toyota-Fahrerin wurden hierbei leicht verletzt, wobei die Fiat-Fahrerin in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro.

