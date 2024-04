Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Aspach: Erledigung Vermisstensuche

Aalen (ots)

Die Vermisstensuche in Aspach nach einem Jugendlichen hat sich erledigt. Die gesuchte Person wurde am Freitag kurz vor 12 Uhr am Busbahnhof Backnang nach einem eingegangenen Hinweis von der Polizei wohlbehalten angetroffen. Der Jugendliche wurde anschließend nach Hause gebracht. Die Fahndung nach ihm hat sich somit erledigt.

Anbei die ursprüngliche Pressemeldung:

14-jähriger Junge seit Donnerstag vermisst (19.04.2024, 07.08 Uhr)

Seit Donnerstag, dem 18. April 2024, wird ein 14-jähriger Junge aus Aspach vermisst. Am Donnerstagmorgen verließ er sein Zuhause, um mit dem Bus zur Schule zu fahren. Jedoch kam er nicht wie erwartet in der Schule an, sondern fuhr mit einem anderen Bus weiter in Richtung Bahnhof Backnang. Der Junge ist laut vorliegenden Erkenntnissen in fremder Umgebung orientierungslos und könnte sich in einer hilflosen Lage befindet. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine dunkelblaue Jacke mit dem DB Logo, eine schwarze Jeans und schwarze Schuhe. Zudem führte er einen dunkelblauen Harry-Potter Rucksack mit sich. Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier in Backnang unter der Telefonnummer 07191/9090 zu melden

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell