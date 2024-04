Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: SHA: Unfall - Einbruch - Diebstähle

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Motorradfahrer leicht verletzt

Am Donnerstagnachmittag gegen 15:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall im Kreisverkehr der Dr.-Max-Bühler-Straße/Steinbeisweg. Eine 38-jährige Daimler-Fahrerin bog in den Kreisverkehr ein, woraufhin ein 78-jähriger Fahrer einer Suzuki Enduro, der sich bereits im Kreisverkehr befand, abrupt abbremste und stürzte. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Der Sachschaden am Motorrad wird auf rund 250 Euro geschätzt.

Crailsheim: Einbruch

In der Nacht zum Freitag wurde in der Schillerstraße in das Gebäude eines Telekommunikationsunternehmens eingebrochen. Die Einbrecher haben am Freitag kurz nach 2 Uhr sich gewaltsam Zugang zum Gebäude verschafft und die Betriebsräume durchsucht. Ob bzw. welche Gegenstände entwendet wurden, ist bislang unklar. Die Polizei Crailsheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter Tel. 07951/4800 um sachdienliche Hinweise.

Frankenhardt: Wertsachen entwendet

In der Lanzenbachstraße in Oberspeltach wurden zwischen Sonntag und Donnerstag aus einem abgeschlossenen Auto Wertgegenstände entwendet. Hierbei handelte es sich um Bargeld, Geldkarten sowie eine Armbanduhr. Bislang gibt es keine Hinweise auf die Täter. Zur Aufklärung der Tat bittet die Polizei Crailsheim unter Tel. 07951/4800 um sachdienliche Hinweise.

Crailsheim: Fahrraddiebstahl

Ein beim Schulzentrum in der Beuerlbacher Straße abgestelltes Rad wurde zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagmittag entwendet. Das Rad der Marke Cube, Typ Hyde RH54, war dort mittels eines Schlosses ankettet, welches von den Dieben aufgebrochen wurde. Hinweise zum Tatgeschehen bzw. zum Verbleib des Fahrrades nimmt die Polizei in Crailsheim unter Tel. 07951/4800 entgegen.

