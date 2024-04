Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Telefonbetrüger erbeuten Bargeld und Schmuck - Unfallflucht am ZOB - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Straßenlaterne beschädigt

Am Donnerstagabend um kurz nach 19 Uhr konnte beobachtet werden, wie in der Wilhelm-Zapf-Straße ein rückwärtsfahrender Caddy gegen eine Straßenlaterne prallte und anschließend sich vom Unfallort entfernte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. In dem Fahrzeug konnten mehrere Personen erkannt werden, welche alle Flaschen in der Hand hielten. Hinweise auf den Fahrzeugführer nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 entgegen.

Aalen: Aufgefahren

Eine 43-jährige Lenkerin eines Seat befuhr am Donnerstag gegen 17.20 Uhr die Fackelbrückenstraße in Richtung Gartenstraße. Dort musste sie verkehrsbedingt anhalten, rutschte jedoch von der Kupplung ab und prallte daraufhin auf den Anhänger eines vor ihr stehenden VBW Golf. Bei diesem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Aalen: Unfallflucht am ZOB

Am Donnerstag um 16:37 Uhr bog eine 54-jährige Busfahrerin mit ihrem Linienbus von der Bahnhofstraße nach rechts in den Bereich des ZOB ein und wollte dort an einem bereits stehenden Omnibus vorbeifahren. In diesem Moment kam der Busfahrerin ein bislang unbekannter Lenker eines weißen PKW mit überhöhter Geschwindigkeit entgegen, so dass die Bus-Lenkerin nach rechts ausweichen musste und hierbei mit dem bereits stehenden Bus kollidierte. Der Lenker des weißen PKW entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Gesamtschaden in Höhe von etwa 80.000 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Aalen bittet Zeugen, insbesondere mit Hinweise auf den geflüchteten weißen PKW, sich unter der Rufnummer 07361/5240 zu melden.

Mögglingen: Telefonbetrüger erbeuten Bargeld und Schmuck

Mit einem sogenannten Schockanruf waren Telefonbetrüger am gestrigen Donnerstag erfolgreich. Eine bislang unbekannte Person, die sich als Polizeibeamter ausgab, kontaktierte am Donnerstagmorgen gegen 11 Uhr eine 82-jährige Dame und teilte dieser mit, dass ihre Tochter nach einem schweren Verkehrsunfall in Haft sitzen und nur gegen Bezahlung einer Kaution wieder freikommen würde. Die Dame wurde so sehr unter Druck gesetzt, dass sie letztendlich mit einem Taxi, welches von den Betrügern an die Wohnadresse bestellt wurde, zur Bank fuhr und dort einen fünfstelligen Geldbetrag sowie Schmuck aus einem Schließfach abholte. Nach Rückkehr an ihre Wohnadresse wurde sie angewiesen das Bargeld sowie den Schmuck an einen zeitnah erscheinenden Abholer zu übergeben. Während der gesamten Zeit wurde das Telefongespräch aufrechterhalten und die Dame massiv unter Druck gesetzt. Gegen 13.30 Uhr erschien ein etwa 160cm großer Mann. Dieser hatte schwarzes, mittellanges und volles Haar. Er trug eine schwarze kurze Lederjacke und Bluejeans. Nach Aussage der Seniorin handelte es sich bei dem Mann anscheinend um einen Türken. Der Abholer übergab kurz sein Handy an die Dame. Hier wurde ihr von der Person, welche sie bereits auf dem Festnetz kontaktiert hatte, mitgeteilt, dass sie dem Abholer die Wertsachen übergeben solle, dem sie letztendlich auch nachkam.

Der Polizeiposten Heubach bittet unter der Rufnummer 07173 / 8776 um Zeugenaussagen. Wer hat den Abholer beobachtet? Wem fielen verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich Kellerweg / Bergstraße / Heuchlinger Straße auf?

Die Polizei gibt folgende Verhaltenshinweise: - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen! - Legen Sie bei derartigen Anrufen sofort auf. - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. - Geben Sie keine persönlichen Daten oder die von Angehörigen heraus! Sprechen Sie am Telefon niemals über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse und geben Sie keine Geheimzahlen, Passwörter oder ähnliches heraus. - Nutzen Sie nicht die Rückruffunktion. - Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110 (ohne Vorwahl) oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an. - Sprechen Sie mit Freunden und Verwandten über das Thema und sensibilisieren Sie Ihr Umfeld für diese Betrugsarten.

