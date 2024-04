POL-AA: Täferrot: Radfahrer kollidiert mit PKW

Aalen (ots) - Zwischen Mittwoch, 18:45 Uhr und Donnerstag, 6:45 Uhr, drangen bislang unbekannte Einbrecher in die Lagerräumlichkeiten einer Firma in der Gottlieb-Daimler-Straße ein. Aus den Räumlichkeiten wurde ein Vermessungsgerät und ein dazugehöriges Tablet im Gesamtwert von etwa 22.500 Euro entwendet. Im gleichen Zeitraum drangen bislang unbekannte Diebe in eine weitere Firma in der Gottlieb-Daimler-Straße ein, ...

