Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Pkw in Graben gefahren

Fahrer alkoholisiert

Emmerich am Rhein - Klein-Netterden (ots)

Am Donnerstag (23. Februar 2024) gegen 04:36 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über ein in Emmerich verunfalltes Fahrzeug. Am Kreisverkehr Weseler Straße / Hohe Sorge / Budberger Straße lag ein Pkw im Graben. Beim Eintreffen des Streifenwagens wurden mehrere Personen und Pkw vor Ort festgestellt. Offensichtlich war versucht worden, das Fahrzeug selbstständig aus dem Graben zu ziehen, was nicht gelang. Bei dem am Unfallort angetroffenen Halter des 5er BMW ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum sowie den dringenden Verdacht, dass er das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt auch geführt hatte. Der 30-jährige Halter aus Emmerich stritt dies ab. Aufgrund der Verdachtsmomente wurde er zur Blutprobenentnahme einem Krankenhaus zugeführt. Sein Fahrzeug wurde zur Beweissicherung sichergestellt. Bei dem Unfall entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die möglicherweise den Unfall gesehen haben und Angaben machen können. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Emmerich unter Telefon 02822 7830. (sp)

