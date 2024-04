Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Hüttlingen: Einbrüche in Firmengebäude

Aalen (ots)

Zwischen Mittwoch, 18:45 Uhr und Donnerstag, 6:45 Uhr, drangen bislang unbekannte Einbrecher in die Lagerräumlichkeiten einer Firma in der Gottlieb-Daimler-Straße ein. Aus den Räumlichkeiten wurde ein Vermessungsgerät und ein dazugehöriges Tablet im Gesamtwert von etwa 22.500 Euro entwendet.

Im gleichen Zeitraum drangen bislang unbekannte Diebe in eine weitere Firma in der Gottlieb-Daimler-Straße ein, indem sie mit Gewalt ein Sektionaltor öffneten. In den Räumlichkeiten wurden ein Metallschrank und in einem Büroraum ein Holzschrank aufgehebelt. Aus diesem wurden etwa 700 Euro Bargeld entwendet.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter der Rufnummer 07361/97960 entgegen.

