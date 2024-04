POL-AA: RMK: Unfallflucht - Unfälle - Diebstahl aus Pkw

Polizeipräsidium Aalen

Fellbach: Unfallflucht

2000 Euro ist die Schadensbilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagvormittag ereignete. Der Unfall ereignete sich in der Zeit zwischen 9.30 Uhr und 9.55 Uhr möglicherweise vor einer Bank in der Bahnhofstraße oder auf einem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Bühlstraße. Ein Unbekannter war vermutlich bei einem Parkvorgang gegen den Pkw Fiat gefahren und ist anschließend geflüchtet. Der Schaden wurde von den Eigentümern des Autos erst später bemerkt. Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Weissach im Tal: Kind bei Unfall leicht verletzt

Ein 13-jähriges Mädchen wurde am Donnerstag gegen 12 Uhr bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Sie hatte mutmaßlich an einer Fußgängerampel bei rot die Unterweissacher Straße gequert, wobei sie von einem vorbeifahrenden Fahrzeug, dessen Fahrer den Unfall nicht mehr vermeiden konnte, erfasst. Sachschaden entstand keiner.

Waiblingen: Rollerfahrer bei Zusammenstoß leicht verletzt

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag gegen 11:20 Uhr im Kreisverkehr Winnender Straße, Korber Straße und Beinsteiner Straße in Waiblingen. Ein 44-jähriger Citroen-Fahrer fuhr in den Kreisverkehr ein und stieß dort mit einem 66-jährigen Rollerfahrer zusammen, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Der Rollerfahrer stürzte nach der Kollision und wurde leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von knapp 3.000 Euro.

Leutenbach: Diebstahl aus Pkw

In der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen wurde in der Lerchenstraße ein Diebstahl aus zwei Fahrzeugen verübt. Ein bisher unbekannter Täter entwendete Geld und Wertgegenstände im Gesamtwert von circa 200 Euro aus einem VW Touran und einem VW T4. Es wird vermutet, dass die Fahrzeuge nicht verschlossen waren. Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Personen beobachten konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195/6940 zu melden.

