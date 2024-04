Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Polizeipräsidium Aalen: Ergebnis des Sicherheitstags am 17.04.2024

Aalen (ots)

In einer länderübergreifenden Zusammenarbeit mit den Bundesländern Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland führte die Polizei Baden-Württemberg auch in diesem Jahr wieder einen gemeinsamen Sicherheitstag durch. Das Polizeipräsidium Aalen beteiligte sich intensiv an dieser Aktion. Mit dem Ziel, die Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger zu erhöhen, führte das Polizeipräsidium Aalen am Mittwoch zwischen 06:00 Uhr und 22:00 Uhr umfangreiche und gezielte Kontrollen in den Landkreise Ostalb, Schwäbisch Hall und im Rems-Murr-Kreis durch. Auf der Bundesautobahn 6 wurde eine spezialisierte Kontrollstelle für den gewerblichen Güter- und Personenverkehr eingerichtet. Die Polizeireviere führten größtenteils mobile Kontrollen durch.

Mehr als 240 Polizeibeamtinnen und -beamte waren im Einsatz, unterstützt von Einsatzkräften des Zolls, des Bundesamts für Logistik und Güterverkehr sowie des Gemeindlichen Vollzugsdiensts der Stadt Aalen. Die zentrale Einsatzkoordination erfolgte im Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums.

Insgesamt wurden 1471 Personen und 946 Fahrzeuge kontrolliert, sowie rund 1850 Dokumente überprüft. Die Kontrollen führten zur Feststellung von 57 Straftaten und 415 Ordnungswidrigkeiten. Zwei Personen wurden aufgrund von Haftbefehlen festgenommen, sieben Fahrerlaubnisse eingezogen, neun Blutentnahmen durchgeführt, 85 Beweismittel beschlagnahmt und Sicherheitsleistungen in Höhe von ca. 1.600 Euro einbehalten.

Im Landkreis Schwäbisch Hall wurden 525 Personen und 382 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei wurden 41 Straftaten und 274 Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Im Rems-Murr-Kreis wurden 8 Straftaten und 105 Ordnungswidrigkeiten bei 807 Personen- und 487 Fahrzeugkontrollen registriert. Im Ostalbkreis wurden bei 139 Personen- und 77 Fahrzeugkontrollen insgesamt acht Strafverfahren und 36 Ordnungswidrigkeiten eingeleitet.

Neben den operativen Maßnahmen legte der Sicherheitstag auch einen Schwerpunkt auf präventive Aufklärungsarbeit. Es wurden Vorträge zu verschiedenen polizeilichen Themen angeboten und Infostände aufgebaut, um die Bevölkerung über Sicherheitsaspekte wie Straftaten zum Nachteil älterer Menschen, Kinder- und Jugendkriminalität sowie Sicherheit im Straßenverkehr zu informieren und zu sensibilisieren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell