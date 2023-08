POL-FR: Steinen: Frau wird von Rennradfahrer beleidigt und bedroht - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Die L 149 befuhr am Donnerstag, 24.08.2023 gegen 12.20 Uhr ein 64 Jahre alter Mann mit seinem VW Passat von St. Blasien in Fahrtrichtung Bernau. Auf Höhe der Ausfahrt "Am Glashof" beabsichtigte er nach links einzubiegen. Hierbei übersah er den sich bereits im Überholvorgang befindlichen Motorradfahrer. Es kam beim Abbiegen zum seitlichen Zusammenstoß, bei dem der 61 Jahre alte Kradfahrer stürzte. Er ...

