POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall und Brand - Stand 08:00 Uhr

Schwäbisch Hall-Hessental: Unfall

Der 60-jährige Fahrer eines Mercedes-Benz GLA rangierte am Samstag, um 09:25 Uhr, rückwärts aus dem Parkplatz eines Imbisses auf die Haller Straße. Hierbei übersah er den Ford Ecosport eines 83-Jährigen, der die Haller Straße in Richtung der Bühlertalstraße befuhr. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Gesamtschaden von circa 15.000 Euro.

Michelfeld-Büchelberg: Gartenhütte abgebrannt

Die freiwillige Feuerwehr Michelfeld musste am Samstagabend, gegen 21:00 Uhr, eine Gartenhütte in der Bürgerstraße in Büchelberg löschen. In einem kleinen Gewächshaus, welches an die Hütte angebaut war, brach das Feuer aus noch ungeklärter Ursache aus. Dieses wurde durch die Flammen vollständig zerstört. An der Gartenhütte wurde eine Außenwand sowie die Holzdecke beschädigt. Der Schaden wurde auf ungefähr 8.000 Euro beziffert. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 38 Einsatzkräften am Einsatzort.

