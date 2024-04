Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, illegale Müllablagerung, Brand, Sachbeschädigung - Stand 08:00 Uhr

Aalen (ots)

Ostalbkreis

Rosenberg: illegale Müllablagerung - Zeugenaufruf

Eine Bewohnerin aus Hütten entdeckte am Samstag jede Menge alte, defekte Möbelstücke in Hütten am Waldrand in unmittelbarer Nähe zum Hirschreute Sträßle. Diese wurden dort von bislang unbekannten Personen verbotswidrig abgestellt. Bereits am 25.02.2024 wurden dort illegal Altreifen abgelegt. Personen, die Hinweise zu der Tat machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier in Ellwangen unter der Telefonnummer 07961/9300 zu melden.

Lorch: Unfallflucht - Zeugenraufruf

Am vergangenen Freitag wurde auf dem Parkplatz der Schäferfeldschule, im Zeitraum zwischen 16:30 Uhr und 21:10 Uhr, ein geparkter, grauer Peugeot 206 beschädigt. An dem Peugeot entstand ein Schaden von 1.000 Euro. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Unfalls sollten sich bitte beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd 07171/3580 melden.

Ellwangen: Weidezaun verwüstet - Zeugenaufruf

Unbekannte beschädigten zwischen Freitag, 19:30 Uhr, und Samstag, 14:00 Uhr, einen Weidezaun in Eigenzell in der Hornbergstraße. Sie rissen die Holzpfähle aus dem Boden und beschädigten diese teileweise. Hinweise zu den Tätern nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961/9300 entgegen.

Bopfingen: Unfall

Ein Schaden von insgesamt 9.000 Euro entstand am Samstag, um 14:40 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in der Neuen Nördlinger Straße. Eine 72-jährige Fiat Tipo-Fahrerin bog von dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts nach rechts auf die Neue Nördlinger Straße ab. Hierbei übersah sie den VW Golf eines 55-Jährigen, der in Richtung Flochberg fuhr. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Rosenberg: brennende Müllcontainer - Zeugenaufruf

Bewohner entdecken am Sonntagmorgen, um 03:45 Uhr, eine brennende Müllcontainergarage in der Albert-Schweizer-Straße. Noch bevor das Feuer auf das Wohngebäude übergriff, konnte es von den Einsatzkräften der freiwilligen Feuerwehr Rosenberg gelöscht werden. Insgesamt waren 30 Feuerwehrleute mit drei Fahrzeugen im Einsatz. Durch das Feuer wurde außer den Müllcontainern noch zwei geparkte Autos sowie die Hauswand im Mitleidenschaft gezogen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ungefähr 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell