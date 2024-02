Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Presse Stadt Wilhelmshaven 09. - 11.02.2024

Wilhelmshaven (ots)

Raub in Wohnung

Freitagmittag kommt es in einer Wohnung in Heppens zu einer Auseinandersetzung. Ein 22-jähriger entwendet unter Gewaltanwendung einen Fernseher. Nach ersten Feststellungen könnte es um Geldschulden gehen. Die Ermittlungen wegen eines Raubdelikts dauern an.

Einbrüche

In der Nacht zu Freitag wurde in einen Imbisswagen in Heppens eingebrochen. Die Verkaufsklappe wurde gewaltsam geöffnet. Aus dem Inneren wurden Bargeld und Ware entwendet.

Samstagmittag wurde der Einbruch in eine Kleingartenparzelle am Totenweg angezeigt. Ein unbekannter Täter hatte die Zugangstür aufgebrochen und Alkoholika und Werkzeuge entwendet.

Sonntag gegen 00:25 Uhr wurde ein 20-jähriger an einem Verkaufswagen in Heppens entdeckt. Der amtsbekannte junge Mann hatte versucht, in den Wagen einzubrechen. Er wurde in Gewahrsam genommen.

Versuchter Pkw-Diebstahl

Samstagmorgen wurde in der Rheinstraße ein Pkw mit eingeschlagener Scheibe entdeckt. Unbekannte Täter haben offenbar versucht, das Fahrzeug kurzzuschließen und zu entwenden. Die Ermittlungen dauern an.

Diebstähle

In der Nacht zu Freitag entwendeten unbekannte Täter einen Elektrorollstuhl aus dem frei zugänglichen Hausflur eines Mehrfamilienhauses in Heppens. Personen, die Angaben zum Verbleib des Rollstuhls machen können, werden gebeten, sich an die Polizei unter 04421/942-215 zu wenden.

In der Nacht zu Samstag wurde von der Ladefläche eines Lkw am Anfang der Freiligrathstraße eine sog. Erdrakete für Tiefbauarbeiten entwendet. Das Gerät hat einen Wert von ca. 10000 Euro. Zur Tat wurde das Schloss einer Sicherungskette aufgebrochen. Zum Abtransport dürfte ein größeres Fahrzeug genutzt worden sein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 04421/942-215 zu melden.

Brand eines Pkw

Samstag gegen 03:00 Uhr geriet in Bant erneut ein abgestellter Pkw in Brand. Die Polizei geht von vorsätzlichem Inbrandsetzen aus. Der Pkw älteren Baujahres brannte aus. Die Ermittlungen dauern an.

Verkehrsdelikte

Bei Verkehrskontrollen am Wochenende wurde mehrere Autofahrer ohne gültigen Führerschein festgestellt. Es wurden ebenfalls Fahrzeug ohne entsprechenden Versicherungsschutz festgestellt. Bei einer 25-jährigen Fahrzeugführerin wurde zudem der Einfluss von Drogen festgestellt, so dass eine Blutprobe entnommen werden musste.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell