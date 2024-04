Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Garagenbrand - Unfallflucht - Diebstahl - PKW aufgebrochen - Sonstiges

Aalen (ots)

Frankenhardt: Von der Fahrbahn abgekommen

Eine 20-Jährige geriet am Sonntag gegen 21 Uhr mit ihrem Hyundai auf der L1064 aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Kirchberg: Garagenbrand

In der Friedhofstraße brannte am Sonntag, gegen 16:15 Uhr, eine Garage. Bei dem Brand entstand ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften vor Ort. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Crailsheim: Fahrrad entwendet

Zwischen Samstag, 22 Uhr und Sonntag, 13:30 Uhr, entwendeten Unbekannte von einer Terrasse in der Kalkäckerstraße ein türkisfarbenes Herren-Trekkingrad der Marke Cube im Wert von rund 700 Euro. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Rades nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter 07951/4800 entgegen.

Crailsheim: Unfallflucht

Ein 37-Jähriger befuhr am Samstag gegen 12 Uhr mit seinem VW die K2500 in Richtung Saurach. Zwischen Triensbach und Kirchberg kam ihm ein weißer Skoda auf seiner Fahrspur entgegen. Infolgedessen musste der 37-Jährige ausweichen und geriet daraufhin nach links von der Fahrbahn ab. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro zu kümmern. Zeugen die den Unfall beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Crailsheim unter 07951/4800 zu melden.

Kirchberg: PKW aufgebrochen

Im Zeitraum von Freitag, 23:30 Uhr, bis Samstag, 9:50 Uhr, wurde ein PKW, welcher in der Kuhsteige abgestellt war, aufgebrochen. Anschließend wurden daraus mehrere hundert Euro Bargeld sowie Kopfhörer entwendet. Hinweise bitte an das Polizeirevier Crailsheim unter 07951/4800.

Fichtenberg: Widerstand gegen Polizeibeamte

In einer Wohnunterkunft in der Dappachstraße kam es am Sonntag nach einer Streitigkeit zu einem Widerstand gegen Polizeibeamte. Gegen 18:15 Uhr wurde ein Mann gemeldet, der dort randalieren und herumschreien würde. Beim Eintreffen der Polizei verhielt sich der 27-Jährige den Beamten gegenüber sehr aggressiv. Aus diesem Grund sollten ihm Handschließen angelegt werden, wogegen er Widerstand leistete. Der 27-Jährige wurde anschließend in Gewahrsam genommen.

Fichtenau: Unfall beim Fahrbahnwechsel

Ein 38-Jähriger befuhr am Sonntag, gegen 8:30 Uhr, die BAB7 zwischen der Anschlussstelle Ellwangen und der Anschlussstelle Dinkelsbühl/Fichtenau. Beim Wechsel auf den linken Fahrstreifen touchierte er, vermutlich infolge von Unachtsamkeit, die Mittelschutzplanke. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell