Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Autofahrer wurde Weiterfahrt untersagt - Einbruch - Frau am Bussteig angegriffen

Aalen (ots)

Rudersberg: Betrunkener Autofahrer

Am Sonntagabend gegen 23 Uhr bemerkte eine Polizeistreife einen betrunkenen Autofahrer, der in Schlangenlinien die L 1080 von Rudersberg in Richtung Backnang fuhr. Die Weiterfahrt des 40-jährigen Opel-Fahrers wurde von der Polizei untersagt. Bei der Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit wurde eine Atemalkoholkonzentration von ca. 0,8 Promille festgestellt. Zudem ergaben sich Anhaltspunkte auf eine akute Drogenbeeinflussung sowie des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Entsprechende Strafverfahren sind eingeleitet.

Backnang: In Juweliergeschäft eingebrochen

In der Dilleniusstraße wurde am Sonntag in der Zeit zwischen 1.30 Uhr und 2.30 Uhr ein das Geschäft eines Juweliers eingebrochen. Hierzu wurde eine Schaufensterscheibe zertrümmert und aus der Vitrine Schuck entwendet. Die Höhe der Beute und des verursachten Sachschadens wurde bislang nicht beziffert. Die Polizei Backnang bittet zur Klärung der Tat um Zeugenhinweise, die unter Tel. 07191/9090 entgegengenommen werden.

Waiblingen: Körperverletzung am Bussteig

Eine 18-jährige Frau war am letzten Freitag (19.04.2024) gegen 17.30 Uhr am Bussteig des Bahnhofs Waiblingen und wurde dort körperlich angegangen. Ein unbekannter Mann sei auf sie zugegangen und habe sie unvermittelt angegriffen. Hierbei habe er sie auch am Hals verletzt. Nach dem Vorfall habe sich der Angreifer von der Örtlichkeit entfernt. Gesucht wird nun ein etwa 180-185 cm großer, dünner Mann mit blonden Haaren und blauen Augen, der eine Lederjacke trug. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich auf dem Polizeirevier Waiblingen unter der Rufnummer 07151/9500 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell