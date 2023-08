Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schönau: Selbstentzündung eines Fahrrad-Akkus

Mannheim-Schönau (ots)

Am vergangenen Donnerstag, dem 17.08.2023, gegen 18:00 Uhr kam es im Stadtteil Mannheim-Schönau, in der Rastenburger Straße, zu einem Brandgeschehen. Ein vor einem Wohnanwesen zum Aufladen abgestelltes E-Bike stand in Brand. Der Umstand wurde durch eine aufmerksame Anwohnerin festgestellt, die sofort den Notruf wählte. Die Brandursache lag hierbei bei dem Fahrrad-Akku, der bei Eintreffen der Streife deutlich in Flammen stand. Um ein mögliches Übergreifen des Feuers auf das Gebäude zu verhindern, begann die Streife umgehend mit den ersten Löschmaßnahmen, bis die Feuerwehr eintraf. Der Brand konnte vollständig gelöscht werden. Bis auf das Fahrrad selbst kam es zu keinen nennenswerten Sachschäden. Der Sachschaden am Fahrrad selbst kann bislang nicht beziffert werden.

