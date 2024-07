Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hohentengen: Zwei Unfälle mit Motorrädern zwischen Hohentengen und Grießen - zwei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Freitagmittag, 19.07.2024, kam es auf der L 161a zwischen Hohentengen und Klettgau-Grießen zu zwei Verkehrsunfällen mit Motorradfahrern. Gegen 13:30 Uhr war ein 18-jähriger mit einer 125er Maschine unmittelbar nach einem Überholvorgang in einer Kurvenkombination von der Straße abgekommen. Er kollidierte mit einer Leitplanke und kam in einer Wiese zum Liegen. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus. Der verursachte Sachschaden an Motorrad und Leitplanke liegt bei insgesamt ca. 5000 Euro. Unabhängig von diesem Unfall stürzte gegen 13:50 Uhr auf derselben Strecke eine 47-jähriger Motorradfahrer. Eingangs einer Kurve hatte er auf dem bergwärts führenden Abschnitt kurz nach Stetten die Kontrolle über sein Motorrad verloren und war zu Fall gekommen. Er zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Das Motorrad rutschte gegen eine Leitplanke. Der Sachschaden liegt bei rund 3000 Euro. Der Rettungsdienst war mit Rettungswagen, Notarzt und einem Rettungshubschrauber im Einsatz, ebenfalls die Feuerwehr und die Polizei.

