Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Festnahmen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzt

Nettetal und Niederkrüchten (ots)

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden am frühen Morgen zwei Wohnhäuser in Nettetal und Niederkrüchten durchsucht. Dabei wurde in einem Objekt eine professionell betriebene Marihuana-Plantage festgestellt. Durch Spezialeinsatzkräfte erfolgte die Festnahme von drei männlichen Personen. Die Ermittlungen dauern an.

