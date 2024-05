POL-VIE: Einbruch in Kellerräume - Haben Sie Hinweise?

Willich (ots) - Am Donnerstag gegen 12.25 Uhr befuhr ein 62jähriger PKW-Führer aus Mönchengladbach in Willich die Straße Am Nordkanal in Richtung Linsellesstraße. An der Einmündung Am Nordkanal/ Linsellesstraße hielt er ordnungsgemäß an und wollte anschließend in die Linsellesstraße abbiegen. Dabei achtete er nicht auf eine 76jährige Pedelec Führerin, die den Radweg der Linsellesstraße in Richtung Innenstadt ...

