Polizei Düren

POL-DN: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl und Computerbetrug

Düren (ots)

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Düren nach zwei unbekannten Frauen.

Eine Tatverdächtige hatte im Januar in einem Supermarkt in der Kölnstraße zunächst die Handtasche einer Kundin entwendet. Kurze Zeit später am gleichen Tag wurde dann mit einer gestohlenen Debitkarte, die sich in der Tasche befunden hatte, von einer weiteren Frau im Beisein der Diebin Geld an einem Bankautomaten in Düren abgehoben.

Zeugen, die Hinweise zu den Personen geben können, werden gebeten, sich unter der 02421 949-8537 an die zuständige Sachbearbeiterin zu wenden. Außerhalb der Bürodienstzeiten ist die Leitstelle unter der 02421 949-6425 zu erreichen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell