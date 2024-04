POL-DN: Abbiegeunfall mit Verletzten und hohem Sachschaden

Düren (ots) - An der Kreuzung Tivolistraße und Mariaweilerstraße kam es gestern (24.04.2024) um 12:40 Uhr zu einem Auffahrunfall, an dem drei Autos beteiligt waren. Ein 34 Jahre alter Mann aus Düren fuhr auf der Tivolistraße aus Richtung Valencienner Straße in Fahrtrichtung Platz der Deutschen Einheit. An der Kreuzung wechselte die Ampel von Grün auf Rot, sodass der 34-Jährige bremste. Während ein 64 Jahre alter ...

mehr