Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Hoetmar. Gegen Wohnmobil gefahren und gflüchtet

Warendorf (ots)

Am Samstag, 18.11.2023, 3.56 Uhr fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer gegen ein Wohnmobil, welches auf dem Stellplatz Am Wiebusch in Hoetmar stand. Der Flüchtige beschädigte dabei das Fahrzeug am linken hinteren Radkasten. Vor Ort bleiben Kunststoffteile des Rücklichts des Verursacherfahrzeugs zurück. An dem Abend hat im Sportlerheim eine Veranstaltung stattgefunden. Möglicherweise befand sich der flüchtige Fahrer unter den Teilnehmenden. Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

