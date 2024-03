Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 240310 Nettetal-Hinsbeck: Sonntägliche Fahrradtour endet schwer verletzt im Krankenhaus

Nettetal-Hinsbeck (ots)

Am Sonntag, 10.03.2024 nutzte ein 50-jähriger Straelener mit seinem Begleiter das schöne Wetter und unternahm eine Mountainbike-Tour in den Hinsbecker Höhen. Auf einem unbefestigten Weg fuhr der Mann mit seinem Fahrrad gegen 11:15 Uhr offensichtlich über eine Wurzel/einen Baumstumpf und kam dadurch mit seinem Rad zu Fall. Er zog sich dabei unter anderem schwere Verletzungen an der Schulter und ein Schädel-Hirn-Trauma zu. Entgegen des Rates seines Begleiters verständigte er am Unfallort keinen Rettungswagen und fuhr zurück zu seiner Wohnanschrift in Straelen. Zu Hause angekommen verschlechterte sich der Gesundheitszustand des Mannes und man verständigte den Rettungsdienst des Kreises Kleve und die Polizei. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen schwer verletzt in das Krankenhaus Kempen eingeliefert. Das Fahrrad und der Fahrradhelm wurden durch den Sturz ebenfalls schwer beschädigt. (269)

