POL-VIE: Zusammenstoß zweier Radfahrer - Ein Fahrradfahrer schwer verletzt

Viersen-Dülken (ots) - Unbekannte brachen in eine Nagelstudio am Bruchweg und in ein Restaurant am Hühnermarkt ein. Beim Nagelstudio warfen die Unbekannten gegen 02:30 h mit einem Gullydeckel die Glasscheibe der Eingangstüre ein und stahlen Bargeld. Beim Restaurant brachen die Unbekannten gegen 05:45 h die Terrassentüre auf. Auch hier erbeuteten die oder der Täter Bargeld. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter ...

