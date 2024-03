Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Zusammenstoß mit Traktor - PKW-Fahrer schwer verletzt

Niederkrüchten (ots)

Am Freitagabend kam es in Niederkrüchten, auf der B221, in Höhe der Einmündung Hügelhof zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten. Der 22-jährige Fahrer eines Traktorgespanns beabsichtigte aus der Straße Hügelhof nach rechts auf die B221 einzubiegen. Aufgrund der Länge des Gespanns, musste er hierzu auch in Teilen die Gegenfahrbahn nutzen. Offensichtlich schätzte er dabei den Abstand zu einem PKW, der durch einen 18-jährigen Schwalmtaler gefahren wurde und ihm auf der B221 entgegen kam, falsch ein, sodass es zum frontalen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der PKW wurde nach der Kollision mit dem Traktor noch gegen eine Arbeitsmaschine geschleudert, welche am Fahrbahnrand der B221 stand. Der Fahrer des PKW wurde schwer verletzt und später durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Alle Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Zudem lief aus dem Traktor eine dermaßen große Menge Betriebsmittel aus, dass die Untere Wasserbehörde verständigt und die B221 zwecks Reinigung für mehrere Stunden gesperrt werden musste. Sollten Sie den Verkehrsunfall beobachtet haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei Viersen unter 02162/377-0. /Ren (265)

