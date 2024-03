Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Viersen-Dülken (ots)

Am Freitag gegen 09.20 Uhr befuhr eine 32jährige PKW-Führerin aus Nettetal in Viersen-Dülken die Rheindahlener Straße in Fahrtrichtung Mönchengladbach. In einer Linkskurve kam sie aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Durch die Wucht des Aufpralls wurden sie und ihr 11jähriger Beifahrer verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht, welches die 32jährige nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Das Kind wurde wegen der Schwere der Verletzungen stationär aufgenommen. /UR (262)

