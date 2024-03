Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 240308 Grefrath: Einbrecher auf frischer Tat gestellt und vorläufig festgenommen

Grefrath (ots)

Kurz nach 03:00 Uhr machte sich am Freitag, 08.03.24 ein polnischer Mitbürger an einem Rolltor einer Firma auf dem Pastoratshof in Grefrath zu schaffen und gelangte schließlich in die Innenräume der Firma. Dort entwendete er mehrere Kfz.-Schlüssel. Durch eine installierte Alarmanlage mit Videoüberwachung wurde der Firmeninhaber auf die Tat aufmerksam und er verständigte die Polizei. Durch schnelles Handeln der Polizei konnte er im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers vorläufig festgenommen werden. Der 36-jährige Pole verfügt über keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Er wurde zusätzlich bereits per Haftbefehl von der Polizei gesucht. Bei seiner Vernehmung zeigte er sich geständig und wird nun dem Richter vorgeführt. Vermutlich wurde die Tat mit Hilfe eines zweiten Täters durchgeführt, der bislang noch unbekannt ist und auch nicht näher beschrieben werden kann. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an. Falls Sie daher etwas Verdächtiges beobachtet haben, wenden Sie sich bitte an die Polizei Viersen, Lindenstraße 50 in 41747 Viersen, Tel.: 02162/377-0. (261)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell