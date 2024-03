POL-VIE: Erneuter Diebstahl von Messing - Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Willich/Anrath (ots) - In der Nacht zu Mittwoch kam es zu zwei Einbrüchen in Willich und Anrath. Auf der Jakob-Krebs-Straße brachen Unbekannte eine Terrassentür auf und durchsuchten die Büroräume der Evangelischen Kirchengemeinde. Was der oder die Einbrecher stahlen, steht noch nicht fest. In der gleichen Nacht brachen Unbekannte auf der Krusestraße in Willich in ein Nebengebäude der evangelischen Emmaus-Gemeinde ...

mehr