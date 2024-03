Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbrüche in Kirchengebäuden

Willich/Anrath (ots)

In der Nacht zu Mittwoch kam es zu zwei Einbrüchen in Willich und Anrath. Auf der Jakob-Krebs-Straße brachen Unbekannte eine Terrassentür auf und durchsuchten die Büroräume der Evangelischen Kirchengemeinde. Was der oder die Einbrecher stahlen, steht noch nicht fest. In der gleichen Nacht brachen Unbekannte auf der Krusestraße in Willich in ein Nebengebäude der evangelischen Emmaus-Gemeinde ein. Auch hier ist noch nicht bekannt, ob die Diebe etwas stahlen. Ob es einen Tatzusammenhang gibt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Hinweise auf Tatverdächtige in beiden Fällen bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Dülken über die 02162/377-0. /wg (259)

