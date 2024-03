POL-VIE: Jeep Cherokee gestohlen

Kreispolizeibehörde Viersen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist in St. Tönis an der Straße Am Düngelshof ein grauer Jeep Cherokee mit dem Kennzeichen KK - DR 58 entwendet worden. Der Besitzer hatte das Fahrzeug am Dienstagabend gegen 23 Uhr noch auf seinem Stellplatz stehen gesehen. Als er am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr auf die Straße kam, war der Wagen weg. Die Polizei ermittelt und fragt nun: Wer hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Bereich Am Düngelshof verdächtige Beobachtungen gemacht? Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (257)

