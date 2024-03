POL-VIE: Autofahrerin bei Alleinunfall leicht verletzt- Blutprobe entnommen

Nettetal - Breyell (ots) - Am Dienstagabend, um 19 Uhr, riefen Verkehrsteilnehmer die Polizei zu einem vermeintlichen Verkehrsunfall im Bereich Felderend und Krämerstraße in Breyell. Die 30-jährige Autofahrerin aus Nettetal gab an der Unfallstelle an, eine andere Autofahrerin hätte ihr an der Einmündung die Vorfahrt genommen. Sie hätte eine Gefahrenbremsung durchgeführt und sich dadurch leicht verletzt. ...

