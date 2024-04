Polizei Düren

POL-DN: Randalierer nach Bedrohung in Gewahrsam

Jülich (ots)

Gestern (24.04.2024) gegen 17:30 Uhr bedrohte und beleidigte ein Betrunkener Fahrgäste in einem Linienbus. Die hinzugerufene Polizei nahm den Mann in Gewahrsam.

Um 17:22 Uhr teilte ein Anrufer der Leistelle der Polizei mit, dass sich in einem Linienbus von Jülich Innenstadt in Richtung Stetternich ein randalierender Mann befinden würde, der auch Fahrgäste mit einem Messer bedrohen würde.

Als die Polizei eintraf, hatte der Bus bereits an der Haltestelle "Kölner Landstraße" gehalten. In dem Linienbus trafen die Beamtinnen und Beamten auf einen aggressiv schreienden, augenschlich alkoholisierten 45-Jährigen, der in Titz gemeldet ist. Die Fahrgäste und der Busfahrer gaben zu Protokoll, dass der Mann bereits aggressiv in den Bus eingestiegen sei und schließlich ein Messer gezückt habe, mit dem er Fahrgäste bedrohte. Die Polizisten holten 45-Jährigen aus dem Bus, legten ihm wegen seines weiterhin hochaggressiven Verhaltens Handschellen an und durchsuchten ihn, wobei ein Messer gefunden wurde. Er wurde zur Ingewahrsamnahme zur Wache nach Jülich gebracht, wo er bis zur Ausnüchterung verblieb.

Der 45-Jährige hatte bereits gegen 17:00 Uhr auf der Großen Rurstaße einen Polizeieinsatz ausgelöst. Er hatte eine Gruppe junger Männer beleidigt und versucht, einen der Männer mit einer Glasfalsche zu schlagen. Es wurden Anzeigen wegen Gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung gefertigt und ihm wurde ein Platzverweis ausgesprochen, nachdem er sich während der Ansprache durch die eingesetzten Beamten kooperativ verhalten hatte.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell