Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Glück im Unglück

Bild-Infos

Download

Erfurt (ots)

Glücklicherweise unverletzt blieb eine 56jährige Opelfahrerin bei einem Verkehrsunfall am 10.02.2024 gegen 19:00 Uhr in Erfurt. Die Dame befuhr mit ihrem Kleinwagen die Hermann-Brill-Straße in Richtung Am Herrenberg und fuhr in einer Linkskurve ungebremst in dort geparkte Pkw. Sowohl ihr Fahrzeug, als auch zwei touchierte Mercedes wurden massiv beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Ein daneben stehender Audi wurde noch leicht an der Frontschürze beschädigt.

Der Grund des Unfalls war offenkundig, die Dame war mit über 1,4 Promille Alkohol im Blut fahruntauglich. Das Verursacherfahrzeug musste zum Beräumung der Unfallstelle abgeschleppt werden. Letztlich entstand ein Gesamtschaden von mindestens 60.000,- Euro. Die Unfallfahrerin musste eine Blutprobe abgeben, ihr Führerschein wurde sichergestellt. Sie muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. (MF)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell