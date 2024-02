LPI-EF: Beziehungsfrust abreagiert

Sömmerda (ots) - Am Freitag kontrollierten Polizeibeamte in Sömmerda in der Bahnhofstraße einen 53 Jahre alten E-Scooter Fahrer, da an seinem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Weiter fiel ein 15 Jahre alter Jugendlicher einer Streife in Henschleben auf, da er ohne Helm und ohne Versicherungskennzeichen auf seiner Simson unterwegs war. Beide Personen erwartet nun eine Strafanzeige wegen fehlenden ...

mehr