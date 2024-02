Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zahlreiche Verkehrsdelikte festgestellt

Sömmerda (ots)

Am Freitag kontrollierten Polizeibeamte in Sömmerda in der Bahnhofstraße einen 53 Jahre alten E-Scooter Fahrer, da an seinem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Weiter fiel ein 15 Jahre alter Jugendlicher einer Streife in Henschleben auf, da er ohne Helm und ohne Versicherungskennzeichen auf seiner Simson unterwegs war. Beide Personen erwartet nun eine Strafanzeige wegen fehlenden Versicherungsschutzes. Am Nachmittag des selben Tages wurde in Weißensee ein 34 Jahre alter Mann kontrolliert, der mit seinem VW Transporter und einem Anhänger in Weißensee unterwegs war. Für das Gespann verfügte er nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis, weshalb er sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten muss. (FR)

