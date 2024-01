Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240115-4: Mitarbeiter nach Raub auf Tankstelle leicht verletzt

Elsdorf (ots)

Polizei fahndet nach zwei Verdächtigen

Zwei bislang unbekannte Männer haben am Samstagabend (13. Januar) aus der Kasse einer Tankstelle in Elsdorf Geld entwendet und bei der Flucht einen Mitarbeiter leicht verletzt. Die beiden Täter mit schmaler Statur sollen zwischen 25 und 30 Jahren alt und etwa 185 Zentimeter groß sein. Zur Tatzeit trugen beide schwarze Kleidung, eine Sturmmaske mit Sonnenbrille und Handschuhe.

Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die zuständigen Ermittler des Kriminalkommissariats 13 unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach ersten Erkenntnissen sollen die beiden Männer gegen 18.30 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle an der Köln-Aachener-Straße betreten haben. Zeitgleich habe sich ein Mitarbeiter auf dem Außengelände der Tankstelle befunden. Hinter dem Tresen öffnete einer der Täter die Kasse und steckte sich das Bargeld in seine Jackentasche. Sein Komplize stand zeitgleich an der Eingangstür.

Auf dem Weg aus dem Gebäude trafen die Männer auf den Angestellten. Unvermittelt schlugen sie zu und versuchten nach ihm zu treten. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Alarmierte Polizisten leiteten umgehend ein großflächige Fahndung nach den Flüchtigen ein. Kriminalbeamte sicherten bereits Spuren am Tatort. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell