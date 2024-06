Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Anrufe von Betrügern

Meiningen (ots)

Im Laufe des Mittwochs kontaktierten unbekannte Betrüger telefonisch mindestens sieben Senioren im Meininger Stadtgebiet und gaben sich zum Teil als Polizeibeamte aus. Sie teilten den Personen mit, dass es in ihrer Nachbarschaft zu einem Einbruch gekommen und bei den Tätern ein Zettel mit ihrer jeweiligen Adresse gefunden worden sei. In diesem Zusammenhang fragten sie die Rentner, ob sie Schmuck, Bargeld oder sonstige Wertgegenstände zu Hause hätten. Nach aktuellen Erkenntnissen waren die Betrüger an diesem Tag nicht erfolgreich, da die Angerufenen richtig reagierten und den Betrug erkannten. Seien auch Sie wachsam und misstrauisch. Die echte Polizei befragt Sie nicht am Telefon zu Wertgegenständen und Geld, welches Sie zu Hause haben. Geben Sie am Telefon keine Informationen zu Ihren Finanzmitteln preis! Kontaktieren Sie im Zweifelsfall die Polizei.

