LPI-SHL: Körperliche Auseinandersetzung

Heldburg (ots) - Dienstagnachmittag tankte ein Mann an einer Tankstelle in Heldburg sein Auto voll und fuhr anschließend ohne zu bezahlen davon. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte den Vorfall, verfolgte den Tankbetrüger mit seinem Motorrad, konnte ihn zum Anhalten bewegen und verhinderte so seine Flucht. Beide begaben sich zurück zur Tankstelle, in der die hinzugerufenen Polizisten feststellten, dass der 37-jährige Täter bereits wegen mehrerer Tankbetrüge im Bundesgebiet ...

