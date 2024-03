Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Herrenberg sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag (21.03.2024), gegen 12.40 Uhr, an der Kreuzung Tübinger Straße/Marienstraße/Beethovenstraße in Herrenberg ereignete.

Ein 59 Jahre alter Suzuki-Lenker fuhr die Marienstraße in Richtung Tübinger Straße entlang. An der dortigen Kreuzung wollte er die Tübinger Straße geradeaus in die Beethovenstraße überqueren. Hierbei übersah er mutmaßlich, dass die für ihn geltende Ampel rot zeigte. Im Kreuzungsbereich kollidierte in der Folge der Suzuki-Lenker mit einem Seat einer 58-Jährigen, die auf der Tübinger Straße (Bundesstraße 296) in Richtung Herrenberg fuhr. Die 58 Jahre alte Seat-Fahrerin wurde leicht verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 18.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise, insbesondere zu den Ampelphasen, geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Herrenberg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell