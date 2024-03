Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Unbekannter stößt 64-Jährigen vom Rad - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde ein 64 Jahre alter Pedelec-Fahrer am Donnerstag (21.03.2024) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er in Kornwestheim von einem Unbekannten vom Rad gestoßen worden war.

Der 64-Jährige befuhr gegen 17.20 Uhr einen Fahrradweg in der Straße "Im Moldengraben" von der Leibnizstraße kommend in Richtung Aldinger Straße. Auf Grund einer Baustelle ist der Fuß- und Radweg an einer Stelle teilweise versperrt. An dieser Engstelle kam dem 64-Jährigen ein noch unbekannter Fußgänger entgegen. Der Unbekannte wartete zunächst, um den Radfahrer passieren zu lassen. Als die beiden auf gleicher Höhe waren, soll der Mann den 64-Jährigen jedoch unvermittelt gestoßen haben, sodass dieser schwer stürzte. Anschließend flüchtete der unbekannte Täter in Richtung Leibnizstraße, ohne sich um den verletzten Radfahrer zu kümmern.

Bei dem Unbekannten soll es sich um einen etwa 60 bis 70 Jahre alten Mann gehandelt haben. Er wird als ca. 180 cm groß mit kurzen grauen Haaren beschrieben. Bekleidet war der Täter mit einem rot karierten Oberteil.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge soll sich auch ein noch unbekannter Zeuge in unmittelbarer Nähe zum Tatgeschehen aufgehalten haben, der möglicherweise sachdienliche Hinweise geben kann. Dieser wird als 13 bis 15 Jahre alt mit kurzen dunklen Haaren und einem dunklen Oberteil beschrieben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

