POL-LB: Bönnigheim: Polizei sucht Zeugen nach Trickdiebstahl

Ludwigsburg (ots)

Mit einem fiesen Trick stahl ein noch unbekannter Täter am Donnerstag (21.03.2024) einer 82-Jährige in Bönnigheim mehrere Hundert Euro. Die Seniorin parkte ihren Pkw gegen 11.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Meimsheimer Straße. Noch während sie im Fahrzeug saß, öffnete ein Mann die Fahrertür und bat um eine Spende von 20 Euro. Die Seniorin gab dem Täter daraufhin das Geld und unterschrieb auf einer ihr vorgehaltenen Liste. Als der Unbekannte nach weiteren 80 Cent fragte, suchte die Frau in ihrem Münzfach nach Kleingeld und übergab auch dieses. Anschließend ging sie einkaufen. Wieder zu Hause angekommen musste die 82-Jährige feststellen, dass der Unbekannte, von ihr zunächst unbemerkt, mehrere Hundert Euro Bargeld aus ihrer Geldbörse gestohlen hatte.

Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 20 Jahre alten Mann gehandelt haben. Er wird als schlank mit dunklen Haaren beschrieben. Bekleidet war der Unbekannte mit einer schwarzen Jeans sowie einem schwarzen T-Shirt mit buntem Aufdruck.

Zeugen, denen der Mann ebenfalls aufgefallen ist oder die sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07143 89106-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Kirchheim am Neckar in Verbindung zu setzen.

