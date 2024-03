Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (21.03.2024) zwischen 08:15 Uhr und 17:15 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen auf dem Parkplatz einer Schule in der Straße "Am Leiselstein" in Marbach am Neckar ordnungsgemäß abgestellten VW. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken streifte der Unbekannte den VW und beschädigte diesen. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ungefähr 4.000 Euro zu kümmern, setzte er anschließend unerlaubt seine Fahrt fort. Das Polizeirevier Marbach am Neckar bittet Zeugen, sich unter der Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu melden.

